"Неделя - и медика не стало". На Тернопольщине от COVID-19 скончалась уважаемая медсестра

Коронавирус унес жизнь 57-летней медсестры Шумской центральной районной больницы в Тернопольской области Галины Рудь.

Об этом сообщает управление здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации.

"Коронавирусная болезнь протекала быстро. Недуг стал испытанием для Галины. Только неделя – от обращения в амбулаторию, госпитализация в инфекционное отделение, перевод в реанимацию – и медика, который добросовестно работал ради жизни и здоровья пациентов, не стало", - говорится в сообщении.

В управлении здравоохранения уточняют, что это уже девятая смерть медика от осложнений COVID-19 в области.

Напомним, на днях во Львовской области разгорелся скандал из-за смерти онкобольного Олега Кулиняка, который подцепил коронавирус и не получил должной медицинской помощи.

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