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"На полу спали две медсестрички": в сети рассказали, в каких условиях лечат украинцев от коронавируса

"На полу спали две медсестрички": в сети рассказали, в каких условиях лечат украинцев от коронавируса
08:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Пока в Украине продолжает стремительно расти число заболевших коронавирусом, в сети активно рассказывают о действительности рабочих будней украинских врачей и медсестер, которые сейчас борются с ковидной инфекцией и спасают жизни пациентов.

Так, на своей личной странице в Facebook одна из пациенток житомирской больницы Ирина Яцык поведала, как проходит ее восстановление после COVID-19, а также назвала свои симптомы коронавирусной инфекции. Она отметила врачей, которые смогли организовать поток больных и быстрое реагирование медперсонала, их постоянное внимание и поддержку каждому.

"Представьте: Вы в скафандре 12 часов. Есть только глаза. Медицинская одежда не проветривается, то есть Ваш пот с Вами, его даже вытереть нельзя, потому что руки в резиновых перчатках. Вы мокрые, постоянно бегаете из палаты в палату, потому что в каждой из палат есть больные, у которых за 40 температура и надо капельницы. Постоянно... Я ночью вышла в туалет. Перед ним на полу, обнявшись, спали 2 медсестрички. Потому ложиться негде, каждый уголок отделения с больным, так и легли на пару минут, уставшие. В скафандрах и резиновых перчатках. Через секунду они попали с вопросом все ли "ок" у меня. Я даже сказать не смогла, кивнула. Потому что это реальность. Реальность наших больниц и врачей", - рассказала Яцык.

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Также женщина отметила, что Covid-19 у каждого проходит специфично: "У кого-то спина болит, кому бровь чешется, а кого-то на второй день не спасают. Как и наличие вкуса и обоняния. У меня, например, обоняние было постоянно, а вкус пищи был такой, будто все морской водой обработанное. Соленое, приторное и ощущение каких-то водорослей на зубах. Целых 15 дней".

При этом, Ирина призвала всех носить маски и держать дистанцию: "Больниц у нас мало, врачи тоже люди, болеют так же. Берегите себя и близких! Covid-19 существует. Несмотря на все масонские заговоры и договоренности. Несмотря на все наши верования в то, что пройдет легко и "меня это не касается".

Как ранее писал "Телеграф", врач-инфекционист рассказал про состояние больных коронавирусом и сделал свои прогнозы на будущее.

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Житомир, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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