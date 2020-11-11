Известный врач из Днепра стал жертвой коронавируса

В Днепре 10 ноября от осложнений коронавирусной инфекции умер заведующий отделением областной больницы имени Мечникова Борис Анатольевич Павленко.

Врачу было 58 лет. Об этом сообщил его друг и коллега Владимир Алексеевич на своей странице в Facebook.

"Дорогой Борис Анатольевич! Трудно поверить, что в этой жизни мы больше не встретимся... Он был талантлив во всем, за что брался!" – написал коллега Павленко.

Он отметил, что Павленко заведовал отделением интенсивной терапии для новорожденных. В 1990-м году закончил Днепропетровский медицинский институт. В 2006-м прошел стажировку в перинатальном центре клиники "Шарите" в Берлине. Имел высшую категорию по специальности "Детская анестезиология".

По словам коллег, он спас множество детей.

Ранее о смерти тещи от коронавируса сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко. Людмила Переведенцева умерла 10 ноября.