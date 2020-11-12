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Четверг, 12.11.2020
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«Людей не успевают отвозить в реанимацию, из палаты выжил только я»: украинец поразил рассказом о борьбе с COVID-19

«Людей не успевают отвозить в реанимацию, из палаты выжил только я»: украинец поразил рассказом о борьбе с COVID-19
12:30 Сегодня Телеграф

Помощи больным с коронавирусом приходится ждать по несколько часов, хотя врачи и так сутками на ногах.

Об этом в интервью ВВС рассказал 46-летний львовянин Вячеслав Семененко.

У мужчины три недели назад повысилась температура, которую не получалось сбивать, начало "ломить" тело, затем появился сильный кашель, КТ показало поражение легких на 30%. Затем львовянина положили в больницу, но не в инфекционное, а терапевтическое отделение. Из пяти людей, с которыми он оказался в палате, живым остался только Вячеслав.

Семененко подчеркивает, что не стал расспрашивать, почему вместе лечатся в отделении и те, у кого COVID-19, и те, у кого его нет. Для него главным было вылечиться.

"Я был в таком состоянии, что просто делал, что мне скажут", - отметил мужчина и добавил, что в его палате все были с коронавирусом, и всем нужен был кислород. Такая же ситуация была и в палатах по соседству.

"Первый человек при мне умер на следующий день, как я приехал. Взрослый мужчина – я с ним даже не успел познакомиться, он постоянно был на кислороде, без сознания. Второй умер на следующий день – видишь, как глаза становятся стеклянными, и человек – все, человека больше нет", - описал происходящее в палате львовянин.

Умирали при нем и другие людей, всего их было шестеро, некоторых даже не успевали довозить до реанимации. Также мужчина отметил, что врачей очень мало, чтобы всем оказывать помощь по первому требованию. Так как и отделение было большим, и загруженность его очень высокой, и тут постоянно были слышны крики и стоны.

"Медперсонал работает на грани возможностей, это надо видеть. 24 часа на ногах. Они делают все, что могут, но ты понимаешь, что помочь всем не получится", - подчеркнул Семененко.

Он также отметил, что в отделении не всегда хватало элементарных вещей, медикам приходилось что-то придумывать самим, чтобы выйти из ситуации.

"Приходилось делать самодельные двойники из катетера для капельниц: ножом подрезали, чтобы шланги заходили нормально и можно было подсоединить двух человек", - приводит пример львовянин.

Сам Вячеслав "был на кислороде" неделю, а в целом его лечение заняло 12 дней. 

Пока обычные украинцы лечатся от коронавируса в таких непростых условиях, первые лица государства с легкими симптомами наблюдаются в элитной "Феофании". 

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Все по теме:

Львов, Пациенты, Больницы, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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