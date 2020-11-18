Душили, били по голове и лицу: ветеранов войны на Донбассе избили полицейские во Львове. Фото

В полночь 16 ноября во Львове произошло ЧП: полицейские напали на двух активистов и в то же время участников войны на Донбассе. Виновниками оказались сотрудники правопорядка, которые находлись в состоянии опьянения.

Об этом в своем Фейсбуке рассказал один из ветеранов АТО Андрей Мочурад.

По его словам, на него и его товарища со спины напали трое парней спортивного телосложения. "Нападение произошло без всякого повода в самом центре Львова", - говорит активист.

В результате неправомерной перепалки Андрей Мочурад и Виктор Бараник получили телесные повреждения средней тяжести, а именно: им сломали нос и зубы и они получили многочисленные увечия.

А тем временем, нападчики попытались скрытся с места инцидента. Им помешали сотрудники полиции, а во время задержания выяснилось, что нарушители являются действующими сотрудниками полиции. В момент нападения они были в штатском. Известно, что во Львове нарушители находились на учебе.

По предварительным данным, нападавшими были: Павел Цимерман, Богдан Вовчик и Андрей Остапович.

Со слов Мочурада, находясь в участке молодые люди хвастались тем, что они не трезвые, и что их отмажут, "ибо сами полиция".

"Почему-то несмотря на наши многочисленные требования, у нападавших не взяли кровь на анализ содержания алкоголя или наркотиков. В то же время на площади Рынок было с десяток экипажей полиции, которые будучи при исполнении, "воевали" с рестораторами и туристами, вместо патрулировать", - отметил ветеран АТО.

Позднее злоумышленников отпустили.

Андрей Мочурад воевал в "Айдаре" в 2014-2015 годах., а Виктор Баранник в ДУК "Правый Сектор" в 2015-2016 гг., затем перейдя в 8 полк спецназа.

Стоит отметить, что "24 канал" обратился в полицию и ГБР, но так и не получил комментариев к происшествию.

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