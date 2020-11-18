В «коронавирусной» больнице в Кривом Роге медиков отправили в отпуска за свой счет (видео)

40 лет 14-я горбольница в Кривом Роге работает без анестезиолога и именно из-за отсутствия в штате такого специалиста Национальная служба здоровья Украины может прекратить финансирование работы медучреждения.

Сообщил об этом журналистке «Первого Криворожского» в прямом эфире главврач Владимир Онищук.

Он подчеркнул, что возглавляемое им медучреждение не нуждается в таком специалисте. Константин Мурашко, начальник Управления здравоохранения исполкома горсовета, говорит, что больница сейчас работает, согласно договора НСЗУ до 30 ноября.

Криворожская городская больница №14 финансируется Национальной службой здоровья, а не из бюджета города. 16 ноября медикам сообщили, что финансирование прекращается из-за отсутствия в больнице анестезиолога.

При этом сейчас больница работает в штатном режиме, учитывая карантинные мероприятия, говорит главврач Владимир Онищук.

При этом он заявил, что медики ушли в отпуск «за свой счет». Сейчас в отпуске без содержания две недели будут находиться около 92% медсотрудников. Всего в больнице работают около ста человек. Всем, кто ушел в отпуск, аванс выплатят до 22 ноября.

Стоит отметить, что больница принимает пациентов с коронавирусом. По словам главврача, в прошлом месяце тут пролечили 28 больных COVID-19.

Напомним, что согласно отчёту министерства, из ковидного фонда уже потрачено 61% средств (40,5 млрд грн).