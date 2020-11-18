Скачать
Среда, 18.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Прогноз начал сбываться!" Астролог назвал смертельную болезнь Путина
"Прогноз начал сбываться!" Астролог назвал смертельную болезнь Путина
Отец зарезал трехлетнюю дочь, пока жены не было дома: фото и первые детали трагедии на Донетчине
Отец зарезал трехлетнюю дочь, пока жены не было дома: фото и первые детали трагедии на Донетчине
Когда последний раз появлялся на публике Геннадий Кернес и о чем был его крайний пост в Instagram
Когда последний раз появлялся на публике Геннадий Кернес и о чем был его крайний пост в Instagram
Маркевич: С Испанией или Германией швейцарцы так не поступили бы
Маркевич: С Испанией или Германией швейцарцы так не поступили бы

В «коронавирусной» больнице в Кривом Роге медиков отправили в отпуска за свой счет (видео)

В «коронавирусной» больнице в Кривом Роге медиков отправили в отпуска за свой счет (видео)
17:03 Сегодня Телеграф

40 лет 14-я горбольница в Кривом Роге работает без анестезиолога и именно из-за отсутствия в штате такого специалиста Национальная служба здоровья Украины может прекратить финансирование работы медучреждения.

Сообщил об этом журналистке «Первого Криворожского» в прямом эфире главврач Владимир Онищук.

Он подчеркнул, что возглавляемое им медучреждение не нуждается в таком специалисте. Константин Мурашко, начальник Управления здравоохранения исполкома горсовета, говорит, что больница сейчас работает, согласно договора НСЗУ до 30 ноября.

Криворожская городская больница №14 финансируется Национальной службой здоровья, а не из бюджета города. 16 ноября медикам сообщили, что финансирование прекращается из-за отсутствия в больнице анестезиолога.

При этом сейчас больница работает в штатном режиме, учитывая карантинные мероприятия, говорит главврач Владимир Онищук.

Кто не пережил удушье COVID-19, не поймет: волонтер открыла жуткое правило 15 минут для больных

При этом он заявил, что медики ушли в отпуск «за свой счет». Сейчас в отпуске без содержания две недели будут находиться около 92% медсотрудников. Всего в больнице работают около ста человек. Всем, кто ушел в отпуск, аванс выплатят до 22 ноября.

Стоит отметить, что больница принимает пациентов с коронавирусом. По словам главврача, в прошлом месяце тут пролечили 28 больных COVID-19.

Напомним, что согласно отчёту министерства, из ковидного фонда уже потрачено 61% средств (40,5 млрд грн).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кривой Рог, Больницы, Коронавирус, Владимир Онищук, НСЗУ, Константин Мурашко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА сделал первое заявление касательно несостоявшегося матча Швейцария - Украина
02 "Обнадеживающее покашливание...": Путин запнулся, говоря про трагедию в Карабахе (видео)
03 В туалет в баночку и неделями не мыться: через что проходят больные COVID-19 в Запорожье
04 Испания нанесла Германии сокрушительное поражение в Лиге наций: видеообзор матча
05 Горе-мать могла быть под веществами, пока тела малышей остывали на кровати: детали трагедии в Москве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Рада блуждающих проходимцев&quot;. Эпическое фото из украинского парламента повеселило сеть
"Рада блуждающих проходимцев". Эпическое фото из украинского парламента повеселило сеть
Подзаборный наперсточник и шахматный гроссмейстер: в сети сравнили тактику Путина и Эрдогана в Карабахе
Подзаборный наперсточник и шахматный гроссмейстер: в сети сравнили тактику Путина и Эрдогана в Карабахе
Топ-чиновник Нацполиции лишился работы на фоне скандала с нарушением карантина
Топ-чиновник Нацполиции лишился работы на фоне скандала с нарушением карантина
В коронавирусном госпитале в Коммунарке взорвался кислородный трубопровод: первые видео ЧП
В коронавирусном госпитале в Коммунарке взорвался кислородный трубопровод: первые видео ЧП
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь