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Череда самоубийств из-за COVID-19 в украинских больницах: стало известно о новом случае в Киеве
Череда самоубийств из-за COVID-19 в украинских больницах: стало известно о новом случае в Киеве

Череда самоубийств из-за COVID-19 в украинских больницах: стало известно о новом случае в Киеве

Череда самоубийств из-за COVID-19 в украинских больницах: стало известно о новом случае в Киеве
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Киеве 20 ноября, в одной из городских больниц произошла трагедия: пациентка, которая лечилась от коронавируса, покончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщили в отделении ГУНП в Киеве, передают УНН.

По предварительным данным инцидент произошел в Киевской городской клинической больнице №12. Отмечается, что женщина 1942 года рождения совершила суицид повесившись.

Правоохранителями было открыто уголовное производтво по статье "Умышленное убийство".

Стоит напомнить, что это не единственный подобный инцидент с COVID-пациентами. Ранее похожий случай произошел в Харькове, где 69-летний мужчина с COVID-19 выпрыгнул из окна больницы и погиб. 

Также похожие обстоятельства происходили в больницах Киева, где уже пятеро пациентов с COVID-19 наложили на себя руки.

Читайте также в материале "Телеграфа": Что может стать причиной самоубийства у здоровых людей? - заведующий кафедрой анестезиологии озвучил ответ.

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Все по теме:

Киев, Украина, Больница, Самоубийство, ЧП.

Автор:

Телеграф
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