Череда самоубийств из-за COVID-19 в украинских больницах: стало известно о новом случае в Киеве

В Киеве 20 ноября, в одной из городских больниц произошла трагедия: пациентка, которая лечилась от коронавируса, покончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщили в отделении ГУНП в Киеве, передают УНН.

По предварительным данным инцидент произошел в Киевской городской клинической больнице №12. Отмечается, что женщина 1942 года рождения совершила суицид повесившись.

Правоохранителями было открыто уголовное производтво по статье "Умышленное убийство".

Стоит напомнить, что это не единственный подобный инцидент с COVID-пациентами. Ранее похожий случай произошел в Харькове, где 69-летний мужчина с COVID-19 выпрыгнул из окна больницы и погиб.

Также похожие обстоятельства происходили в больницах Киева, где уже пятеро пациентов с COVID-19 наложили на себя руки.

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