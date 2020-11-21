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В госпитале под Львовом взорвался кислород для пациентов с COVID: все подробности и фото ЧП

В госпитале под Львовом взорвался кислород для пациентов с COVID: все подробности и фото ЧП
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

В Винниках под Львовом в в областном военном госпитале произошел взрыв баллона с кислородом.

Об этом рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Отмечается, что несколько пациентов, которые нуждаются в искусственной подачи кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов были и тяжелые.

"На место происшествия немедленно прибыло руководство госпиталя и областного штаба COVID-19. Обеспечено логистику эвакуации пациентов, определено этапность действий команд по эвакуации, работу техников по восстановлению работы кислородной капсулы", - рассказал он.

Для эвакуации привлечено 16 бригад экстренной медицинской помощи.

На место прибыло подразделение ГСЧС и предоставил техническую помощь ремонтной бригаде.

Подачу кислорода восстановили в полпервого ночи.

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К моменту восстановления кислородной поставки эвакуированы 21 пациента, из них 3 на ИВЛ. Госпиталь продолжил работать в штатном режиме.

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Львов, Взрыв.

Автор:

Телеграф
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