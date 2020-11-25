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В ОРДЛО растёт паника из-за ситуации с COVID-19, – журналист

В ОРДЛО растёт паника из-за ситуации с COVID-19, – журналист
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф

Ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Однако так называемые власти "Л/ДНР" и дальше скрывают реальные данные о заболеваемости.

Об этом в эфире программы "На самом деле: Донбасс" на телеканале "Дом" рассказал журналист Андрей Дихтяренко.

"Мы сами находимся в шаге от локдауна, с которым уже столкнулись многие страны Европы. Такие алармистские прогнозы звучат уже и о ситуации в Киеве, Харькове. Чего уж говорить о ситуации в Донецке, Луганске, где ситуация абсолютно непрозрачная. Где если какой-то блогер или журналист выложит видео из инфекционной больницы, где палаты переполнены больными, у него могут быть реальные проблемы со структурами под названием МГБ (так называемое Министерство государственной безопасности, – ред.)", – отметил журналист.

Из-за отсутствия информации люди начинают больше паниковать.

"Естественно, в ситуации непрозрачности панических настроений становится только больше. При этом официальные медиа в Донецке и Луганске рапортуют о том, что, мол, да, ситуация сложная, но к любой второй волне готовы. Проблема в том, что они во многом зависят и от поставок лекарств, оборудования, кислорода от России, и от гуманитарных организаций. Если перебоев с этими поставками не будет, им удастся с боями справиться с этой ситуацией", – рассказал Дихтяренко.

Также читайте о том, возможен ли сейчас силовой вариант возвращения оккупированных территорий: Готова ли Украина воевать за Донбасс и чем это может обернуться.

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Все по теме:

Донецк, Луганск, Донбасс, Коронавирус, ОРДЛО, Covid-19, Андрей Дихтяренко.

Автор:

Телеграф
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