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«Мест в больницах нет даже для блатных»: стало известно о катастрофической ситуации с COVID-19 на Сумщине

«Мест в больницах нет даже для блатных»: стало известно о катастрофической ситуации с COVID-19 на Сумщине
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф

Больницы Сумской области переполнены коронавирусными больными. Иногда на одно койко-место приходится два пациента. Есть случаи, когда пациенты умирают на пороге больницы.

Об этом пишет "Обозреватель".

Коронавирусная статистика  в Сумской области стремительно растет. Так по состоянию на 24 ноября COVID-19 подтвердился у 729 человек.

Местный активист Сергей Пушко отмечает, что ситуация с коронавирусом никому неинтересна из местных властей.

"После смерти женщины в Путивле, которой не оказали помощь, они впервые подтвердили, что у них в районах по два человека на одно койко-место. Власть пишет победные реляции о том, что у них заполняемость на 60%. Но по словам знакомых, которые переболели коронавирусом, там очередь и для блатных. Не принимают даже тяжелых больных", – сказал в итервью изданию Пушко.

В Сумской больнице №5 лечат ковидных пациентов. Жительница Сум Лидия Жало три дня и две ночи провела под дверями реанимации больницы, там находился ее брат. К сожалению, он так и не смог побороть болезнь.

Лидия делится, что несколько дней брат Андрей общался с семейным доктором, которая "наблюдала" за ним по телефону.

"Еще 30 октября Андрею стало плохо, у него поднялась температура. Он звонил мне и говорил, что семейный доктор сказала пить таблетки, а в больницу идти не надо. Это была пятница, но в воскресенье ему стало совсем плохо. Скорая не хотела ехать, однако мы настояли. Бригада приехала, но брата не забрали в больницу, хотя он уже тяжело дышал. В понедельник все-таки у него взяли ПЦР-тест, он сделал КТ. Выяснилось, что у него поражено 56% легких. При этом сатурация была 96-97%. А в четверг он мне позвонил и сказал, что кашляет кровью. При этом семейный врач не советовала ложиться в больницу. У нас в Сумах просто так в больницу не попадешь. Мне пришлось поднимать всех, и брата скорая отвезла а в реанимацию больницы №5", – поделилась Лидия Жало.

Со слов женщины, в реанимации пациенты умирают часто. В тот день, когда ее брата доставили в больницу, "там умерло четыре человека, на следующий день снова были смерти. Умерших людей складывали в черные специальные пакеты и клали возле стенки в реанимации. Потом на каталке увозили в морг".

Лидия выразила свою признательность  врачам и медикам, которые работают там реанимационном отделении.

"Понимаете, они не ходят, они там бегают. Они выходят к родственникам все мокрые, с них пот течет ручьями. У них адская работа. Медиков там катастрофически не хватает. Когда в больнице №5 решили открыть ковидное отделение, то часть медперсонала просто уволилась. Люди не хотят рисковать своим здоровьем  и своих близких ради этих копеек. Оставшиеся врачи работают по несколько дней, они там и спят", – поделилась Лидия.

Из-за нехватки медиков людям приходится нанимать и платить медсестрам для того, чтобы они ухаживали за их родными в больнице.

Лидия вспоминает о том, что было после смерти её брата.

7 ноября, брата не стало. В справке о смерти не указано, что причиной смерти был коронавирус. В заключении написали, что причина смерти –  сердечная недостаточность. Лидиия так и не увидела результата ПЦР-теста. Тело брата ей не выдали. Его похоронили по правилам захоронения умерших от коронавируса: "тело было в пакете, а рядом с ним положили его вещи в гроб и заколотили его", – говорит Лидия.

Лидия вспоминает, что в день похорон, когда семья забирала Андрея из морга, там было примерно 12-13 гробов и "не у всех в документах значилось, что причиной смерти стал ковид".

Чиновники Сум заявили, что 1 декабря в больнице №4 города откроют отремонтированное ковидное отделение.

Медсестра этой больницы Юлия Витковская выложила фотографии, на которых видно, что только часть двухэтажного корпуса готова к приему пациентов. Половина же еще стоит в строительных руинах.

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Все по теме:

Сумы, Лечение, Больницы, Коронавирус, Covid-19, Сергей Пушко, Лидия Жало.

Автор:

Телеграф
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