Тестов нет, а значит и ковида - нет: как в Донецке болеют и умирают от коронавируса

В Украине коронавирусная статистика бьет рекорды уже третий день подряд. В Донецком регионе, на не подконтрольных Украине территориях гибнут люди, потому то сделать даже элементарный ПЛР-тест нет возможности.

Об этом пишет Сергей Лойко в Facebook.

"Умер близкий родственник друга. Двустороннее воспаление легких. Тестов в ДНР нет. Поэтому и Ковида нет. Всем ставят один диагноз - воспаление легких", - говорится в сообщении.

Сергей Лойко отмечает, что для лечения, доктор выписал российский антибиотик стоимостью 40 рублей (15 гривен). Человек скончался через неделю.

У жены друга на данный момент диагностировали одностороннее воспаление.

Мнения пользователей сетей разделились: "Неправда. И тесты есть и антибиотики есть подороже написанного", "Тестов нет и диагноза Ковид никому не ставят. Это в ЛНР. Два дня назад разговаривала с родственниками, переболели все, и это был ковид по симптомам с отсутствие запахов и вкусов", "Сегодня умер близкий родственник знакомого. В Полтаве. Острая почечная недостаточность, острая печеночная недостаточность. Все городские больницы отказались брать из-за Ковида", "ДНР - это смерть".

Отметим, что сегодня 28 ноября сразу в 9 областях Украины подскочило число заболевших и умерших от коронавирусной болезни.