Врача нет, результаты теста на ковид потеряли: крымчанка рассказала о ситуации в больнице Евпатории (видео)

В сети появились кадры, на которых показано, как в оккупированном Крыму лечат пневмонию.

Записью делится Roksolana Today в Твиттер.

Женщина на видео показывает условия, в которых находятся больные COVID-19. Исходя из ее слов, запись предположительно была сделана в субботу 21 ноября.

"Сегодня с инфекционного отделения евпаторийской больницы перевели меня с двухсторонней фиброзной пневмонией. У меня температура 39 была в первые дни, я болею с 19 числа", - говорит она.

Женщина утверждает, что работает фельдшером "скорой помощи" на протяжении 34 лет.

"Мои анализы потеряли, которые были на ковид, в поликлинике их не нашли. Я не знаю, какой у меня ПЦР. Сегодня лечащего врача нет, завтра его тоже не будет, потому что воскресенье", - продолжает она.

Женщина рассказала, что ей лучше не становится, и что она испытывает жуткие боли под лопаткой.

Евпатория

А вот так у нас лечат пневмонии pic.twitter.com/DxICiLiyKq — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) November 29, 2020

Как сообщалось ранее, в сеть попали снимки больниц в оккупированном Севастополе.