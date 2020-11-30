В Одессе катастрофически не хватает мест для больных COVID-19: у Степанова это отрицают

В Одессе, помимо нехватки койко-мест для инфицированных коронавирусом, наблюдается отсутствие мест в реанимации, а также критическая ситуация с врачами.

Об этом пишет в Фейсбук волонтер и основатель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, передает Обозреватель.

По ее словам, из 90 коек в больнице №5 на Троицкой свободными остались лишь 10. В инфекционной городской больнице и больнице №10 таковых лишь по две. В отделении больницы №5 на Лидерсовском - 4.

В областном клиническом медцентре и в городской больнице №1 свободных мест не осталось.

Похожая ситуация наблюдается и в областных больницах.

"В городе нет мест в реанимациях. Позавчера (27 ноября – Ред.) реанимационного пациента увезли в раздельную. Вчера (28 ноября – Ред.), в городской больнице врач позвонил родственникам (жена пациента пожилая женщина болеет дома тяжело) и посоветовал срочно найти место в реанимации любой больнице города. Потому что муж на кислороде сатурация 75-80 без кислорода ниже 60, нуждается в реанимационных действиях, а мест в реанимации их стационара нет", – отметила Ножевникова.

Также, по ее словам, в городе не хватает врачей. Оставшиеся попросту не справляются с нагрузкой.

А вот в Одесской ОГА утверждают, что больницы по городу загружены на 65%, о чем свидетельствуют данные на 29 ноября.

В Минздраве публикуют еще более оптимистические цифры, свидетельствующие о том, что в области загружена лишь около половины коек.

Как сообщалось ранее, из-за роста заболеваемости коронавирусом одесских школьников с 1 декабря переведут на дистанционное образование.