В коронавирусной больнице Киева объявили интересный тендер

Александровская больница в Киеве, где лечат много больных с коронавирусом COVID-19, выделит 450 тысяч гривен на закупку гольф-кара.
Соответствующий тендер был опубликован на сайте "Prozorro".
Как утверждают представители медучреждения в тендерной документации, - на гольф-каре планируется перевозить пациентов.
Отметим, что существуют модели гольф-каров, разработанные специально для транспортировки пациентов.
Однако в тендере речь идет об обычном восьмиместном гольф-каре Attiva 8L.5, которые зачастую используются в санаториях и на базах отдыха.
Стоит добавить, что согласно сообщению "КиевVласти", Александровская больница в октябре имела дефицит финансирования в 12,1 млн гривен, и КГГА ставила ее в пример, запрашивая увеличение финансирования у власти на лекарства, средства защиты и кислород.
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 4 ноября обнаружили более 787 тысяч больных коронавирусом.