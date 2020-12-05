В коронавирусной больнице Киева объявили интересный тендер

Александровская больница в Киеве, где лечат много больных с коронавирусом COVID-19, выделит 450 тысяч гривен на закупку гольф-кара.

Соответствующий тендер был опубликован на сайте "Prozorro".

Как утверждают представители медучреждения в тендерной документации, - на гольф-каре планируется перевозить пациентов.

Отметим, что существуют модели гольф-каров, разработанные специально для транспортировки пациентов.

Однако в тендере речь идет об обычном восьмиместном гольф-каре Attiva 8L.5, которые зачастую используются в санаториях и на базах отдыха.

Стоит добавить, что согласно сообщению "КиевVласти", Александровская больница в октябре имела дефицит финансирования в 12,1 млн гривен, и КГГА ставила ее в пример, запрашивая увеличение финансирования у власти на лекарства, средства защиты и кислород.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 4 ноября обнаружили более 787 тысяч больных коронавирусом.