Ахметова заподозрили в попытке сорвать выборы в Кривом Роге

Политический обозреватель Кирилл Киквидзе заявил, что Офис президента мог поручить Ахметову и Новинскому любой ценой сорвать выборы в Кривом Роге.

«Процесс фальсификации, манипуляции и срыва избирательного процесса прямо сейчас полным ходом идет в Ингулецком районе Кривого Рога. На территории этого района находится Ингулецкий ГОК, который принадлежит Ахметову и Новинскому. Однако, разрыв между победившим на выборах Павловым и проигравшим Шевчиком настолько большой, что никакие фальсификации в одном районе не помогут Ахметову.

Ранее в горсовете Кривого Рога уже была создана коалиция из партии «Украинская перспектива» Вилкула и ОПЗЖ. Таким образом, у Зеленского, и у Ахметова, и у Новинского полный провал в городе.

Проваливший выборы «Слуга народа» Шевчик – это продукт слияния Ахметова и Зеленского: поддержанный Зеленским кандидат – является директором предприятия, входящего в группу «Метинвест» Ахметова", - пишет эксперт.

«Вывод: Зеленский с треском проиграл выборы в родном городе. А Ахметов – в очередной раз провалил политический кейс. Если Зеленский продолжит заигрывать с Ахметовым, то его «Слугу народа» ждет судьба «Оппоблока». И судьба эта – забвение», - отметил Киквидзе.