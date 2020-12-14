Зеленский поставил руководить Днепропетровской областью лучшего друга Яроша. Это и есть реакция на провал выборов, - Потемкин

Зеленский поставил руководить Днепропетровской областью лучшего друга Яроша. Это и есть реакция на провал выборов. Об этом заявил политический обозреватель Александр Потемкин:

«Националисты торжествуют – главой Днепропетровской ОГА президент Зеленский назначил ближайшего друг самого Дмитрия Яроша, главного «правосека» Украины. Валентин Резниченко ничем особо не запомнился во время работы на Петра Порошенко на Днепропетровщине. Ничем, кроме тысяч проплаченных новостей в СМИ о псевдодостижениях. Но Зеленский зачем-то вернул «Валю» на губернаторский пост.

Мотив президента очевиден и весьма прост. Зеленский провалил выборы в родном Кривом Роге. Его земляки выбрали мэром представителя «ОПЗЖ», у которого будет свое большинство в горсовете. И для борьбы с ОПЗЖ Зеленский и назначил Резниченко. Ярош в своем посте подтверждает мою догадку: Зеленскому нужно бороться с ОПЗЖ в Днепропетровской области, поскольку партия Медведчука уже наступает на пятки «слугам» и на следующих выборах точно окрасит область в синий цвет. А вместе с этим президент получит и любовь национал-радикалов. Почитайте пост Яроша, оцените пиетет, с которым тот пишет о Зеленском. Мол, если бы еще Зеленский уничтожил Медведчука и вышел из Минских соглашений, тогда бы радикалы точно поддержали бы такого Зеленского. Это цитата Яроша».

«Уверен, не за горами тот час, когда Зеленский ради поддержки националистов выйдет из «Минска». И плевать, что это идет вразрез с ожиданиями тех людей, кто его избирал. Сейчас у Зеленского одна цель – усидеть на посту любой ценой. Для этого нужно что-то сделать с ОПЗЖ, которая ускоренными темпами набирает рейтинг. Какими методами будет власть бороться с Медведчуком, мы уже видели в Одессе, где на заседании облсовета радикалы по указке губернатора Гриневецкого избили народных депутатов от ОПЗЖ. Ждать ли такого беспредела на Днепропетровщине? Я уже ничему не удивлюсь» - отметил Потемкин.