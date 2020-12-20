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В двух областях Украины заметно улучшилась ситуация с коронавирусом

В двух областях Украины заметно улучшилась ситуация с коронавирусом
10:56 Сегодня Телеграф фото: скриншот карты/СНБО

По данным на воскресенье, 20 декабря, в Украине зафиксировали 8,3 тысячи заболевших коронавирусом, 116 человек умерли, при этом несмотря на сложную обстановку с COVID-19 по стране, Ивано-Фраанковская и Херсонская области – единственные, где наблюдается рост количества выздоровевших.

Об этом можно судить из данных, опубликованных на сайте СНБО.

Так, за сутки в Ивано-Франковской области выздоровели от коронавируса 821 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 19691 человек. При этом, начиная с 15 декабря наблюдается рост числа выздоровевших над заболевшими за сутки.

15 декабря – 107 заболели, 388 вылечились

16 декабря – 207 заболели, 380 вылечились

17 декабря – 274 заболели, 380 вылечились

18 декабря – 288 заболели, 637 вылечились

19 декабря – 154 заболели, 559 вылечились

20 декабря – 140 заболели, 821 вылечился

Ивано-Франковская область

Аналогичная ситуация наблюдается и в Херсонской области. Правда, здесь разница между количеством выздоровевших и заболевших не пошла в "минус". Так, за сутки 204 человека заболели и 158 вылечились.

Херсонская область

В тоже время, нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что спад количества новых случаев коронавируса 18 и 19 декабря зафиксирован по всей Украине в целом. Правда, в эти двое суток количество тестов на COVID-19 намного меньше, чем в те дни, когда эта позитивная динамика не наблюдается, то есть чем меньше тестов, тем меньше выявленных случаев.

Так, по данным на пятницу, 18 декабря, за сутки зафиксировали 12 630 новых случаев COVID-19, а вылечились 12 866 человек. То есть вылечившихся на 236 человек больше, чем заболевших. При этом тестов проведено 68 759 (в частности, ПЦР - 42 340, ИФА - 26 419).

Статистика 18 декабря

Так, по данным на субботу, 19 декабря, за сутки зафиксировали 11 742 новых случаев COVID-19, а вылечились 13 314 человек. То есть вылечившихся 1572 человек больше, чем заболевших. При этом тестов проведено 60 089 (в частности, методом ПЦР - 39 258, методом ИФА – 20 831).

Статистика 19 декабря

А по данным на воскресенье, 20 декабря, за сутки зафиксировали 8 325 новых случаев коронавируса, вылечились 6 626 человек. При этом тестов проведено 39 941 (в частности, методом ПЦР - 32 234, методом ИФА – 7 707).

Статистика 20 декабря

Как сообщал "Телеграф", ранее министр здравоохранения Максим Степанов признавался, что количество людей, которые обращаются для проведения тестирования, явно стало меньше. По этой причине в Украине разработали новый механизм бесплатного тестирования на коронавирус, который должен увеличить уровень выявления случаев инфицирования COVID-19 среди украинцев. 

Кроме того, 19 декабря стало известно, что Украина уже получила более 260 тыс. быстрых тестов, которые уже отправлены по регионам страны. Кроме того, 23 декабря, в Украину еще будет доставлено 1,5 миллиона тестов. Благодаря этим поставкам, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, планируется, что удастся достиь показателя вмиллион тестирований за месяц.

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Все по теме:

Украина, Херсонская область, Ивано-Франковская область, Статистика, коронавируус.

Автор:

Телеграф
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