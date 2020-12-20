Насколько сильно украинцы боятся коронавируса: в Киеве поставили интересный эксперимент

В Киеве журналисты провели интересный эксперимент относительно вакцинации от коронавируса.

Как сообщает "Україна 24", журналисты установили в центре столицы палатку с надписью "Запись на вакцинацию от COVID-19".

Целью эксперимента было проверить, готовы ли украинцы платить за очередь на псевдовакцинацию.

Первое место в списке журналисты оценили в 100 гривен.

Отмечается, что еще до того, как палатка была установлена, заинтересованные жители начали расспрашивать о том, как проходит процедура записи, дают ли чек, уточняли информацию о "вакцине", ее происхождении и гарантии.

Отмечается, что люди активно интересовались "предложением", однако никто не решился заплатить за это 100 гривен.

Напомним, что треть согласно опросу, 40% украинцев не желают вакцинироваться от коронавируса, даже если бы вакцину раздавали бесплатно.