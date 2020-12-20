Скачать
Воскресенье, 20.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Дешевый агитатор": у Путина жестко высказались про украинского министра
"Дешевый агитатор": у Путина жестко высказались про украинского министра
Не финансируй войну против Украины: в Киеве у рынка "Столичный" началась бессрочная акция протеста
Не финансируй войну против Украины: в Киеве у рынка "Столичный" началась бессрочная акция протеста
Дарья Трегубова прокомментировала съемки в клипе российской группы "Ленинград"
Дарья Трегубова прокомментировала съемки в клипе российской группы "Ленинград"
Милан забил самый быстрый гол в истории Серии А (видео)
Милан забил самый быстрый гол в истории Серии А (видео)

Насколько сильно украинцы боятся коронавируса: в Киеве поставили интересный эксперимент

Насколько сильно украинцы боятся коронавируса: в Киеве поставили интересный эксперимент
Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Киеве журналисты провели интересный эксперимент относительно вакцинации от коронавируса. 

Как сообщает "Україна 24", журналисты установили в центре столицы палатку с надписью "Запись на вакцинацию от COVID-19". 

Целью эксперимента было проверить, готовы ли украинцы платить за очередь на псевдовакцинацию. 

Первое место в списке журналисты оценили в 100 гривен. 

Отмечается, что еще до того, как палатка была установлена, заинтересованные жители начали расспрашивать о том, как проходит процедура записи, дают ли чек, уточняли информацию о "вакцине", ее происхождении и гарантии. 

Отмечается, что люди активно интересовались "предложением", однако никто не решился заплатить за это 100 гривен. 

Напомним, что треть согласно опросу, 40% украинцев не желают вакцинироваться от коронавируса, даже если бы вакцину раздавали бесплатно. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уехали в гости с детьми и пропали без следа: Новосибирск переполошило загадочное исчезновение семьи
02 Расстановка сил в Карабахе серьезно поменялась: в сети сравнили карты
03 Зеленский стал героем дня росСМИ: что президент Украины на самом деле сказал про вакцину Путина
04 Учитель за волосы выволок школьницу из класса: видео инцидента в украинской школе попало в сеть
05 Королёва и Тарзан разводятся? Басков взволновал сеть "оговоркой" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Черкассами на рельсах обнаружили двух подростков: подробности ЧП
Под Черкассами на рельсах обнаружили двух подростков: подробности ЧП
В Европе обнаружили еще более заразную форму коронавируса
В Европе обнаружили еще более заразную форму коронавируса
Искусство эпитета: в сети нашли казус с переводом интервью Зеленского для NYTimes
Искусство эпитета: в сети нашли казус с переводом интервью Зеленского для NYTimes
&quot;Люди и так наказаны&quot;: концерт скандальных рэперов в Москве насмешил сеть (видео)
"Люди и так наказаны": концерт скандальных рэперов в Москве насмешил сеть (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь