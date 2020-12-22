В Кривом Роге мужчина убил себя, боясь заразиться коронавирусом: известно содержание предсмертной записки

Под Днепром, в Кривом Роге, мужчина покончил с собой из-за страха заразиться коронавирусом.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Прибывшие на место ЧП правоохранители выяснили, что мужчина перерезал себе вены, использовав для этого обычный канцелярский нож. При этом, других следов насильственной смерти на теле погибшего полицейские не обнаружили.

В квартире также нашли предсмертную записку: "Не могу больше справиться со страхами к коронавирусу, пишу в здравом уме и при памяти. София, люби нашу маму, она святая. Тело оставьте в морге для врачей", - написал он, помимо сего прочего пожаловавшись на одиночество.

Как сообщал "Телеграф", 21 декабря в Киеве на улице на Радужной 39 произошло ЧП: психически больной мужчина зарезал собственную мать и 10 дней хранил тело в диване на котором сам же и спал.

Также за сутки понедельника, 21 декабря, в Киеве произошло два смертельных ЧП.