Тройное убийство, устроенное "Суперменом" на Донбассе: появились новые подробности

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09:50 Сегодня Телеграф фото: Артем Шевченко/Twitter

Суд арестовал без права внесения залога 26-летнего мужчину, который в костюме Супермена убил троих человек в Славянске (Донецкая область).

Об этом сообщает Славянский отдел полиции.

"Альтернатива в виде залога в решении суда не предусмотрена: по решению суда мужчину арестовали на 60 суток", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 19 декабря в Славянске возле гаражей по улице Бульварной обнаружили тело мужчины. На место тут же выехали правоохранители, которые по внешним признакам определили, что 56-летнего мужчину задушили. Когда полицейские выяснили личность мужчины и пришли в квартиру, где он жил, то внутри нашли тела еще двух женщин – 54 лет и 79 лет, которых зарезали. Преступника задержали через три дня. Когда подозреваемого задержали, он был одет в костюм Супермена.

Ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Как сообщал "Телеграф", 21 декабря в Киеве на улице на Радужной 39 произошло ЧП: психически больной мужчина зарезал собственную мать и 10 дней хранил тело в диване на котором сам же и спал.

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Все по теме:

Донецкая область, Славянск, Суды, Тройное убийство, убийста.

Автор:

Телеграф
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