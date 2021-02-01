Много снега и штормовое предупреждение: в каких областях Украины будет непогода

Февраль порадует украинцев теплыми днями, с плюсовой температурой. А вот к середине месяца в большей части регионов опять вернутся морозы до -7-9 днем и до -11-15 ночью. Финал месяца ожидается оттепель. Перманентно будут идти дожди и снег.

Снег и гололед. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Уровень опасности на дорогах Украины будет на уровне желтый. Средняя месячная температура в феврале будет колебаться от -3 до +1. В Крыму до +3. Вторая неделя февраля принесет похолодание, сообщает Гидрометцентр Днем температура будет на уровне ниже нуля: -.-9 днем и до -7-15 ночью. Временами будет срываться снег.

По данным гидрометцентра на правобережной части Украины температура будет колебаться от -0 до +5 днем.

Сегодня, 1 февраля, в столице температура воздуха будет на уровне -2 -4 градуса.