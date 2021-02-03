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Среда, 03.02.2021
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Больной коронавирусом украинец покончил с собой прямо на глазах у врачей: детали трагедии

Больной коронавирусом украинец покончил с собой прямо на глазах у врачей: детали трагедии
Обновлено 19:01 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

В Тернополе мужчина, который лечился от коронавируса в больнице и находился в тяжелом состоянии, перерезал себе сонную артерию прямо на глазах у медиков.

Об этом сообщает "ТСН".

Больной боролся с коронавирусом две недели, его госпитализировали в медучреждение с двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19.

"Каждый человек с "ковидом", у них есть какие-то ощущения болезни, а чтобы у него такая паника была, это нет", — говорят в больнице.

В то же время в больнице все же добавляют, что намерения покончить с собой у него были сразу.

"В беседе всегда проскакивали такие мысли, что он с очень тяжелой формой "ковида", он заразил очень много людей, человек, который вот так поступил, он не имеет права на жизнь", — рассказывает директор Тернопольской городской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

К пациенту даже приводили психолога, поскольку все то, что он говорил, было лишь его личным восприятием, ведь ни мать мужчины, ни жена, коронавирусом от него не заразились.

 "Была проведена беседа с родственниками и врачом-психиатром по дальнейшей тактике, возможного перевода в психдиспансер и в 19 часов на глазах у медицинского персонала он совершил этот акт", — добавляет Ярослав Чайковский, уточнив, что у пациента был при себе нож.

Погибший почти двадцать лет проработал в налоговой службе Тернопольской области.

"Сколько я его знал, а это более шести лет, я в жизни никогда не видел человека в состоянии депрессии, неадекватности", — говорит заместитель руководителя ГУ ГНС в Тернопольской области Сергей Бабий.

 Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве несколько пациентов с COVID-19 покончили с собой в больнице для коронавирусных больных.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Тернополь, Самоубийства, Коронавирус, Covid-19, Суициды.
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