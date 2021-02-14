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Воскресенье, 14.02.2021
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В Украине за последние сутки от Covid-19 выздоровели 2002 человека

В Украине за последние сутки от Covid-19 выздоровели 2002 человека
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф

По состоянию на утро 14 февраля  в Украине зафиксировали  3094 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В целом в Украине за прошедшие сутки:

  • госпитализированы – 1 716 человек;
  • летальных случаев - 45; 
  • выздоровели - 2 002 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 19 211;

С начала пандемии в стране:

  • заболело - 1 271 143 человека;
  • выздоровели - 1 114 301 человек;
  • летальных исходов - 24 330;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 540 785.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

Отметим, что медики обнаружили побочные действия вакцины Moderna. Он уже получил народное название "ковидная рука", а медицинские эксперты относят его к категории "отсроченные реакции гиперчувствительности", когда кожа  реагирует на вакцину лишь через какое-то время после укола.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Коронавирус, Covid-19.
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