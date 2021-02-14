В Украине за последние сутки от Covid-19 выздоровели 2002 человека

По состоянию на утро 14 февраля в Украине зафиксировали 3094 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В целом в Украине за прошедшие сутки:

госпитализированы – 1 716 человек;

летальных случаев - 45;

выздоровели - 2 002 человек;

проведено тестирований за сутки - 19 211;

С начала пандемии в стране:

заболело - 1 271 143 человека;

выздоровели - 1 114 301 человек;

летальных исходов - 24 330;

проведено ПЦР-тестов - 6 540 785.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

Отметим, что медики обнаружили побочные действия вакцины Moderna. Он уже получил народное название "ковидная рука", а медицинские эксперты относят его к категории "отсроченные реакции гиперчувствительности", когда кожа реагирует на вакцину лишь через какое-то время после укола.