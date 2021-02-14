В Украине за последние сутки от Covid-19 выздоровели 2002 человека

По состоянию на утро 14 февраля в Украине зафиксировали 3094 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В целом в Украине за прошедшие сутки:
С начала пандемии в стране:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.
Отметим, что медики обнаружили побочные действия вакцины Moderna. Он уже получил народное название "ковидная рука", а медицинские эксперты относят его к категории "отсроченные реакции гиперчувствительности", когда кожа реагирует на вакцину лишь через какое-то время после укола.