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Понедельник, 22.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Как выглядит мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 в захваченном вирусом Прикарпатье: эксклюзивные фото
Как выглядит мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 в захваченном вирусом Прикарпатье: эксклюзивные фото
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Как выглядит мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 в захваченном вирусом Прикарпатье: эксклюзивные фото

Как выглядит мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 в захваченном вирусом Прикарпатье: эксклюзивные фото
13:03 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

В Ивано-Франковской области  на территории Богородчанской центральной районной больницы из-за вспышки коронавирусной болезни развернули первый в Украине мобильный госпиталь для больных COVID-19. 

Известно, что госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектован необходимым медицинским оборудованием.

Развертыванием госпиталя занималась Госслужба чрезвычайных ситуаций: установили девять больших палаток рядом со зданием больницы.

"Телеграфу" удалось получить эксклюзивные фото того, как выглядит госпиталь изнутри: 

Мобильный госпиталь для больных СОVID-19 в Ивано-Франковской области

Мобильный госпиталь для больных СОVID-19 в Ивано-Франковской области

Мобильный госпиталь для больных СОVID-19 в Ивано-Франковской области

Мобильный госпиталь для больных СОVID-19 в Ивано-Франковской области

Стоит отметить, что Ивано-Франковская область со 2 февраля является лидером среди регионов Украины по суточной заболеваемости COVID-19.  

Так, за 21 февраля в Украине зафиксировали 3 206 новых случаев заболевания коронавирусом. В Ивано-Франковской области за последние сутки зарегистрировали 515 случаев COVID-19. Днем ранее в области выявили 618 больных коронавирусом, а 20 февраля - 738 случаев болезни.

22 февраля из-за распространения COVID-19 в области ввели карантинные ограничения красной зоны. Ограничения будут действовать неделю - с 22 по 28 февраля.  Кроме того, в регионе установили карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области.

Критическая ситуация с заболеваемостью также и во Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Винницкой областях.  

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 307

Все по теме:

Ивано-Франковская область, Коронавирус, Мобильный госпиталь, СОVID-19.
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