В Харькове олени, перебегая дорогу, чуть не затоптали машину - момент наскока попал на видео

В Харькове произошел курьезный инцидент: на автомобиль, проезжающий по трассе, наскочила группа оленей.

Соответствующее видео внезапной встречи опубликовано на странице dnevnik_police в Instagram.

Инцидент попал на камеры благодаря видеорегистратору, установленному в машине.

"К счастью в этом инциденте ни люди, ни животные не пострадали. А вот с машиной владельцу пожалуй пришлось поморочиться", – говорится в подписи к кадрам, где уточняется, что на самом деле на авто налетела целая группа оленей.

Судя по ролику сам олень испугался не меньше. Вряд ли он предполагал, что выйдя из лесу, встретит на своем пути такое препятствие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дневник патрульного (@dnevnik_police)

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве в результате ДТП погиб лось, который до этого бегал в районе улицы Саперно-Слободской.

Также в Житомирской области на автодороге "Киев-Чоп" произошло двойное ДТП из-за появления лося на дороге.