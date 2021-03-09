Мэр Ивано-Франковска заявил о катастрофе из-за коронавируса и попал под шквал критики

В Ивано-Франковске сложилась критическая ситуация с коронавирусом Covid-19, а почти все возможности города по обеспечению койко-мест для больных исчерпаны.

Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook во вторник, 9 марта.

"Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за ВСЕ ВРЕМЯ пандемии. Наполненность медицинских учреждений - сверхурочная. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали", - написал городской голова Ивано-Франковска.

Он также обратился к руководству Ивано-Франковской областной государственной администрации с призывом переоборудовать еще один этаж кардиоцентра для лечения больных коронавирусом.

"Только областная государственная администрация еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей. Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных ковид", - написал мэр.

Вместе с тем, после этой публикации пользователи соцсети обрушились с критикой на Марцинкива. Так, "в штыки" восприняли как инициативу о перепрофилировании кардиоцентра, так и на меры жесткого карантина в городе, а также мэру припомнили рождественские гуляния, в которых он активно участвовал.

По состоянию на 9 марта, согласно данным СНБО Украины, в Ивано-Франковской области болеет коронавирусной инфекцией 17 367 человека. За последние сутки в регионе выявили 314 новых больных, 16 человек скончались, тогда как выздоровели лишь 103 пациента.

Как сообщалось, с 22 февраля в Ивано-Франковской области начал действовать карантин "красной зоны", введенный для улучшения эпидемической ситуации с заболеваемостью коронавирусом COVID-19.