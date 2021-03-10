В Ивано-Франковске срочно разворачивают еще один "коронавирусный" госпиталь и останавливают троллейбусы

В Ивано-Франковске, где ранее развернули первый госпитал для больных коронавирусом на территории Богородчанской центральной районной больницы, с четверга, 11 марта, начнет работать еще один госпиталь для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, уточнив, что в этот же день останавливается и движение троллейбусов в Ивано-Франковской ОТГ.

"На базе Городской поликлиники №2, которая на ул. Длинная, 42, будем делать дополнительный госпиталь. Нужно до двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов", - рассказал он, отметив, что на фоне 25-30 выздоровевших каждый день, но и добавляется по 60-70 человек, нуждающихся в госпитализации.

Что касается троллейбусов, то, по словам Марцинкива, предписание на запрет движения электротранспорта, выдала полиция.

"Мол, условия перевозки в них не соответствуют требованиям карантина. Поэтому из-за изменений в постановлении Кабинета Министров Украины мы вынуждены остановить троллейбусное движение в нашей городской общине завтра, 11 марта", - добавил мэр.

При этом движение автобуса остановлено не будет.

С 22 февраля в Ивано-Франковской области начал действовать карантин "красной зоны", введенный для улучшения эпидемической ситуации с заболеваемостью коронавирусом COVID-19. А начиная с 26 февраля в Ивано-Франковскую область, из-за отмены движения поездов в этом направлении, можно добраться исключительно на личном автотранспорте, и то предстоит простоять несколько часов в очереди, в частности, в Ивано-Франковск и еще в 15 населенных пунктов, на въезде в которые установлены карантинные блокпосты.

Как сообщал "Телеграф", в середине февраля ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковске настолько ухудшилась, что больных стали класть не только в палатах отделений, но и в столовых, и коридорах, и даже в роддоме. Буквально во вторник, 9 марта, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о катастрофе из-за коронавируса, но его за это раскритиковали припомнив гуляния в Рождество, в которых он и сам участвовал.