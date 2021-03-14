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Ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться: что сейчас творится в "красных" зонах Украины

Ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться: что сейчас творится в "красных" зонах Украины
Обновлено 09:48 Сегодня Телеграф

Ситуация с коронавирусом Covid-19 в большинстве отнесенных к "красной" зоне распространения вируса регионов Украины по состоянию на воскресенье, 14 марта, продолжает ухудшаться.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

Так, в Житомирской области за прошедшие сутки зафиксировано 923 новых случая заражения, 15 летальных исхода, а выздоровели – 105 пациентов. Таким образом, в регионе за сутки стало на 803 больных больше, чем днем ранее (всего по состоянию на 14 марта в области болеет 11 925 человек);

В Черновицкой области 477 новых случаев, 13 человек скончались, 125 – выздоровели. В результате в регионе на 339 больных больше за сутки (всего болеет 13 955 человек);

В Ивано-Франковской области – 461 новый случай заражения, 33 больных скончались, 251 – выздоровел. Как следствие, в области в воскресенье на 177 больных больше, чем днем ранее (всего болеет 18 455 человек);

В Закарпатской области  - 311 новых случаев за сутки, 7 человек скончались, 398 – выздоровели. Закарпатье стало единственным регионом в Украине, где ситуация с распространением коронавируса за сутки несколько улучшилась - на 94 больных меньше за сутки (всего болеет 11 685 человек).

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В целом же во всех, кроме Закарпатской области, областях Украины и в Киеве количество болеющих за прошедшие сутки выросло. Так, по состоянию на утро воскресенья в стране болеет коронавирусом 209 937 человек (на 6 124 больше, чем днем ранее).

13 марта Минздрав Украины обновил список карантинных зон. Согласно обновлению, в "красной" зоне с наиболее жесткими ограничениями находятся Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

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Еще 10 регионов были отнесены к "оранжевым" зонам - Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая Черкасская области и г.Киев.

Как сообщалось, украинские медики на утро 14 марта зарегистрировали 9012 случаев заражения коронавирусом.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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СНБО, Статистика, Коронавирус, Covid-19, красные зоны.
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