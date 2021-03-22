Очереди из скорых и "дежурные" ритуальщики: в краснозонном Житомире бьют тревогу из-за катастрофической ситуации с COVID-19

В больничные палаты Житомира поступают пациенты с подозрением на коронавирус. Коек уже не хватает на всех больных.

Об этом пишет местный журналист Алексей Антипенко на своей странице в facebook.

"Изолятор Центральной городской больницы 2. 4 быстрых в очереди. За 10 минут 1 "Скорбь" выехала с территории больницы, две заехали", - пишет автор.

Еще 17 марта на заседании городского совета заместитель городского головы Мария Мисюрова говорила о том, что в больницах Житомира осталось чуть больше 130 койко-мест для госпитализации больных коронавирусом, но если количество заражений не будет уменьшаться, то этих кроватей хватит только на неделю.

Отметим, "Телеграф" писал, что в Житомирской области нет пресловутого Буковеля, тем не менее, в последнее время этот регион прочно занял лидирующие позиции в статистике отечественного коронавирусного заболевания. "За последние четыре недели динамика выросла с почти 900 до 2700 случаев – в три раза увеличилось количество больных", – еще в начале марта сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко. Больницы переполнены.