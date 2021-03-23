Смертность от коронавируса побила рекорд с начала пандемии в Украине

По состоянию на вторник, 23 марта, в Украине зафиксировано 11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 606 детей и 357 медработников. При этом за прошедшие сутки скончалось 333 больных коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии.

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

За минувшие сутки в Украине:

госпитализированы - 2519 человек;

летальных случаев - 333;

выздоровели - 8044 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 88 673 (в том числе методом ПЦР – 44 647, методом ИФА – 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 500).

До этого, согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, наибольшее количество летальных случаев за сутки в Украине фиксировалось 17 марта 2021 года и составляло 289 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122)., г.Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 565 732 лица;

выздоровели – 1 268 886 человек;

летальных исходов - 30 431;

проведения ПЦР-тестов – 7 726 035.

Как сообщалось, в понедельник, 22 марта, список "красных" регионов в Украине расширился до 8.

Ученые ИМБГ обнаружили во всех образцах новые мутации "британского" штамма коронавируса. Они считают, что именно комбинация модифицированных штаммов "британца" вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей, а также большего числа пациентов со сложным течением болезни.