"Койки уже стоят в коридорах, и мы это не скрываем": власти Киева о ситуации с COVID

На данный момент в больницах Киева наблюдается полная загруженность больными коронавирусом.

Об этом 24 марта в эфире "Украина 24" сообщил заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко.

По его словам: "Опорные больницы Киева загружены на 100% и кровати стоят в коридорах", и власти этого не скрывают.

Касательно больниц, куда прибывают пациенты с подозрением на "корону", там наблюдается заполненность около 76 - 80 процентов.

В случае ухудшения ситуации в столице на данный момент по словам Бондаренка, доступно только увеличение коек в самих больницах в коридорах.

В ближайшее время ожидается решение вопроса с 11 000 койко-местами от НАН Украины.

Ситуация с обеспечением кислородными аппаратами в больницах находится на уровне 100 процентов, в больницах для пациентов с подозрением - на уровне 90 процентов.

За последние сутки в Киеве заболели коронавирусом 1300 человек. В то же время, выздоровели только 333 пациента, а скончались 49 граждан.

Стоит напомнить, что ранее академик НАН рассказал, о ситуации в Украине и дал прогноз на введение жесткого карантина в Украине.