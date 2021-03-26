"Сгорел" за сутки: младенец стал самой маленькой жертвой коронавируса в Украине

В Мариуполе (Донецкая область) умер двухмесячный мальчик, который болел COVID-19. Ребенок стал самым молодым украинцем, скончавшимся от коронавируса.

Об этом сообщил на своей странице глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Facebook.

"В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала еще 15 жизней в Донецкой области, в том числе - жизнь двухмесячного ребенка", - написал он.

По данным "Сегодня", у младенца были сопутствующие болезни, которые катастрофично усугубили протекание COVID-19.

"Ребенок находился на лечении в соматическом отделении и находился по вопросу решения соматических проблем. Ребенок имел осложнения, не связанные с ковидом, но которые повлияли на его течение", - рассказал журналистам меддиректор больницы №4 Мариуполя Андрей Серветник, уточнив, что изначально коронавирусом заболела мать ребенка.

По его словам, ребенок скончался спустя сутки после госпитализации. По словам медика, мальчика пытались спасти, однако его состояние быстро ухудшалось. Он скончался от COVID-19 с осложнением двусторонней пневмонии.

Как сообщал "Телеграф", на утро пятницы, 26 марта, в Украине зафиксировали 18132 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 1463 случая больше, чем сутки раньше. Таким образом в Украине установлен новый антирекорд по количеству новых больных COVID-19 в сутки.