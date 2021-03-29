Коронавирус продолжает свирепствовать: госпитализированных в Украине оказалось больше, чем выздоровевших

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Понедельник, 29.03.2021
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08:42 Сегодня Телеграф

В Украине за прошедшие сутки, 28 марта, зафиксировано 8 346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 344 ребенка и 140 медработников.

Об этом утром 29 марта сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализированы – 3 129 человек;
  • летальных случаев - 178;
  • выздоровели – 2 875 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 39 732 (в том числе методом ПЦР – 24 404, методом ИФА – 5 631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 9 697).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

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Также по его данным за сутки 28 марта в Украине  было привито против COVID-19 1585 человек.

"198 465 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 198 464 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек", - написал Степанов.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1 652 409 человек;
  • выздоровели – 1 303 500 человек;
  • летальных исходов - 32 132;
  • проведено ПЦР-тестов – 8 007 427.

Как сообщал "Телеграф", в Минздраве прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в Украине до 25 тысяч случаев в день уже на текущей неделе.

При этом в субботу, 27 марта, Минздрав Украины дважды обновил карту карантинного зонирования областей - хотя показатели не изменились, в обновленной версии стало меньше "красных" областей.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Статистика, Коронавирус, Максим Степанов, Летальные случаи, Covid-19, заболели.
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