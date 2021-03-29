Коронавирус продолжает свирепствовать: госпитализированных в Украине оказалось больше, чем выздоровевших

В Украине за прошедшие сутки, 28 марта, зафиксировано 8 346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 344 ребенка и 140 медработников.
Об этом утром 29 марта сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Также за минувшие сутки в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.
Также по его данным за сутки 28 марта в Украине было привито против COVID-19 1585 человек.
"198 465 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 198 464 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек", - написал Степанов.
За все время пандемии в Украине:
Как сообщал "Телеграф", в Минздраве прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в Украине до 25 тысяч случаев в день уже на текущей неделе.
При этом в субботу, 27 марта, Минздрав Украины дважды обновил карту карантинного зонирования областей - хотя показатели не изменились, в обновленной версии стало меньше "красных" областей.