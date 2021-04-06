В Хмельницком от коронавируса скончалась молодая учительница: не могла оставить дедушку без присмотра

В Хмельницком от COVID-19 умерла молодая учительница английского языка. Женщина лечилась на дому, поскольку не могла оставить без присмотра 77-летнего дедушку.

Деталями истории поделился OBOZREVATEL.

28-летняя Татьяна Ежонкова преподавала английский язык в школе №28 с 2012 года, она начала учить детей когда и сама еще училась на магистра в ВУЗе.

"Она очень много работала, была учителем от Бога. Она закончила аспирантуру и постоянно совершенствовалась. Ее очень любили ученики, а выпускники заходили к ней в гости", - рассказал директор школы Андрей Андрийчук.

Родители Ежонковой развелись и завели свои семьи, поэтому она выросла с дедушкой и бабушкой.

Бабушка умерла два года назад, а у дедушки в феврале случился инфаркт и перенес операцию на сердце, из-за чего ему нужен был постоянный присмотр.

Примерно в то время молодая учительница и заразилась коронавирусом, но так как она не могла оставить родственника без присмотра, то лечилась дома.

Как рассказала ее подруга Ольга Маслянко, где-то 22 марта состояние Ежонковой значительно ухудшилось, она сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат. 26 марта ее забрали в больницу в тяжелом состоянии.

"Она жаловалась, что трудно дышать, ей было жарко, вероятно, это повышалась температура. Ее перевели на ИВЛ. А последнее сообщение я получила в понедельник, 29 марта. Она попросила сказать всем родным и друзьям, что она всех любит", - добавила Маслянко.

Дедушка тоже инфицирован коронавирусом, но переносит болезнь относительно легко. Он был на похоронах внучки и тяжело переживает ее смерть.

Как сообщалось ранее, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медсистема Украины на пределе своих возможностей и далее наращивать количество коек с кислородом невозможно.