100-летний украинец за две недели победил коронавирус (видео)

В Черниговской области от коронавируса вылечился 100-летний Иван Давыденко.

Об этом сообщает "Суспильне".

В понедельник, 12 апреля, пенсионера выписали из Менской районной больницы, куда его госпитализировали в четверг, 1 апреля.

Это просто так нужно любить жизнь. Умный человек, оптимист, понимал свое состояние, выполнял все предписания, без фокусов. Поблагодарил за то, что мы ему помогли, и пошел домой", - рассказал врач больницы, в которой лежал Давыденко, Владимир Салий.

Юбилей мужчина отпраздновал 2 февраля. На данный момент поле перенесенной болезни он очень слаб, по всей видимости, в силу возраста.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Черновцах выздоровела от коронавируса Covid-19 и выписалась из больницы 100-летняя жительница Мария Тихоновна.

Также в Колумбии 104-летняя Кармен Эрнандес дважды перенесла коронавирус и выздоровела.