Не за что похоронить: под Одессой от последствий COVID-19 умер ребенок

В Черноморске Одесской области, где после прививки от коронавируса скончалась 40-летняя военная, от последствий COVID-19 умерла 11-летняя девочка.

Об этом сообщила Viktoria Vita в Facebook.

В последнее время девочка очень тяжело и долго болела. У нее отказали внутренние органы. Ее мама также сейчас находится в больнице. На данный момент неравнодушные люди собирают деньги на похороны ребенка.

Отметим, ранее в Мариуполе (Донецкая область) умер двухмесячный мальчик, который болел COVID-19.

Также в Харькове от коронавируса умер двухмесячный ребенок. Сам он был из Бахмута (Донецкая область) и проходил лечение в Харьковском лабораторном центре.

Дети стали самыми молодыми украинцами, скончавшимися от коронавируса.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 24 марта, в городской больнице №3 в Черновцах умер провизор аптеки военного госпиталя, которому 15 марта поставили прививку от коронавируса.