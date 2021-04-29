Скачать
Четверг, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Участник переговоров по Донбассу рассказал о новой тактике России в гибридной войне против Украины
Участник переговоров по Донбассу рассказал о новой тактике России в гибридной войне против Украины
"Погребальные костры ежедневно горели тысячи лет": украинский медик из Мумбаи рассказал, как Индия на самом деле переживает COVID-19
"Погребальные костры ежедневно горели тысячи лет": украинский медик из Мумбаи рассказал, как Индия на самом деле переживает COVID-19
Научились в Трускавце? "Слуг народа" засекли за детским развлечением в Раде
Научились в Трускавце? "Слуг народа" засекли за детским развлечением в Раде
Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы
Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы

101-летняя бабушка из Одессы два месяца боролась с коронавирусом и победила

101-летняя бабушка из Одессы два месяца боролась с коронавирусом и победила
Обновлено 13:35 Сегодня Телеграф CULTUREMETER

Одна из старейших одесситок 101-летняя Евгения Илларионовна Авраменко перенесла коронавирус COVID-19 в тяжелой форме и смогла выздороветь.

Об этом пишет местное интернет-издание "Культурометр" со ссылкой на внучку одесситки Елену Оробей.

Заболела Евгения Авраменко в начале марта. Когда сатурация упала до 83% и бабушка начала задыхаться и терять сознание, вызвали "скорую" для госпитализации.

"Однако в больницах сообщали, что мест свободных нет. Некоторые врачи намекали, что в этом нет вообще смысла, так как в больницах не подходят часто даже к 60-летним, что уже говорить о 100-летнем пациенте. Поэтому бабушку пришлось лечить дома самостоятельно", - говорится в заметке.

Внучка подчеркнула, что семья 101-летней одесситки не обвиняет врачей, поскольку понимает, что простые медики не виноваты в сложившейся тогда ситуации.

100-летний украинец за две недели победил коронавирус (видео)

Течение болезни у столетней пациентки было очень тяжелым. Она перестала двигаться и есть, и, что хуже, у нее не было сил глотать, она не пила воду, пришлось внучке ставить капельницы дома самостоятельно, благо врачи скорой помощи показали, как это делать.

"Что еще хуже, она стала задыхаться, сильно упала сатурация крови кислородом. С рецептом врача обратились в фонд "Корпорация Монстров", где удалось получить кислородный концентратор на дом", - говорится в заметке.

Однако е состояние продолжило ухудшаться: присоединились мозговые нарушения.

"Адекватная до этого пациентка стала бредить, срывала кислородную маску, выдергивала иглу из вены, выдергивала капельницы, выдергивала зонд. Пациентка ничего не ела, резко похудела, внучка поила ее из шприца, помимо капельниц. Присоединилась бактериальная инфекция, пришлось лить внутривенно антибиотики", - пишет издание.

Больная сильно кашляла, но не могла выплюнуть мокроту. Необходим было чистить ротовую полость – в реанимации для этого есть отсасывающая аппаратура, но больная находилась дома и все приходилось делать вручную.

"Бабушка бредила, ночью не спала, в сознание не приходила, улучшения не было, но внучка верила в бабушку и не сдавалась. Прошло несколько недель, пока появились первые результаты тяжелейшего самоотверженного труда", - говорится в заметке.

Внучка Евгении Авраменко надеется, что Горсовет не забудет поздравить залуженного фронтовика с праздником 9 мая и обеспечит возможность реабилитации после тяжелого лечения коронавируса, а может и компенсирует затраты на лечение инвалида ВОВ 1 группы,  как это положено по закону Украины "Про статус ветеранов войны и гарантии их социальной защиты".

Как сообщалось, в конце марта этого года в Черновцах выздоровела от Covid-19, а также сопутствовавшей ему пневмонии, и выписалась из больницы 100-летняя жительница города Мария Тихоновна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 377

Все по теме:

Одесса, Болезнь, Коронавирус, Евгения Авраменко, выздоровела.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бывший советник Путина признался, кто в Кремле принимает решение о вторжении в Украину
02 У Лукашенко "нашли" еще одного сына, которого он якобы упек в детдом (фото)
03 С Чистым Четвергом 2021! Яркие открытки и картинки с поздравлениями
04 Нет денег на похороны: новые детали резни, устроенной подростком в Киеве
05 ЕС готовится к тяжелому периоду отношений с Россией: в поведении Путина заметили тревожную тенденцию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинка купила завтрак на заправке OKKO и получила неприятный &quot;сюрприз&quot; (фото)
Украинка купила завтрак на заправке OKKO и получила неприятный "сюрприз" (фото)
&quot;Жуткий скелет, скелетон&quot;: появились фото Навального после голодовки
"Жуткий скелет, скелетон": появились фото Навального после голодовки
Уборка – это важно: ПЦУ призвала не забывать о самом главном в Чистый четверг
Уборка – это важно: ПЦУ призвала не забывать о самом главном в Чистый четверг
Чем покрасить яйца на Пасху: 7 натуральных красителей
Чем покрасить яйца на Пасху: 7 натуральных красителей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь