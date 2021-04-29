101-летняя бабушка из Одессы два месяца боролась с коронавирусом и победила

Одна из старейших одесситок 101-летняя Евгения Илларионовна Авраменко перенесла коронавирус COVID-19 в тяжелой форме и смогла выздороветь.

Об этом пишет местное интернет-издание "Культурометр" со ссылкой на внучку одесситки Елену Оробей.

Заболела Евгения Авраменко в начале марта. Когда сатурация упала до 83% и бабушка начала задыхаться и терять сознание, вызвали "скорую" для госпитализации.

"Однако в больницах сообщали, что мест свободных нет. Некоторые врачи намекали, что в этом нет вообще смысла, так как в больницах не подходят часто даже к 60-летним, что уже говорить о 100-летнем пациенте. Поэтому бабушку пришлось лечить дома самостоятельно", - говорится в заметке.

Внучка подчеркнула, что семья 101-летней одесситки не обвиняет врачей, поскольку понимает, что простые медики не виноваты в сложившейся тогда ситуации.

Течение болезни у столетней пациентки было очень тяжелым. Она перестала двигаться и есть, и, что хуже, у нее не было сил глотать, она не пила воду, пришлось внучке ставить капельницы дома самостоятельно, благо врачи скорой помощи показали, как это делать.

"Что еще хуже, она стала задыхаться, сильно упала сатурация крови кислородом. С рецептом врача обратились в фонд "Корпорация Монстров", где удалось получить кислородный концентратор на дом", - говорится в заметке.

Однако е состояние продолжило ухудшаться: присоединились мозговые нарушения.

"Адекватная до этого пациентка стала бредить, срывала кислородную маску, выдергивала иглу из вены, выдергивала капельницы, выдергивала зонд. Пациентка ничего не ела, резко похудела, внучка поила ее из шприца, помимо капельниц. Присоединилась бактериальная инфекция, пришлось лить внутривенно антибиотики", - пишет издание.

Больная сильно кашляла, но не могла выплюнуть мокроту. Необходим было чистить ротовую полость – в реанимации для этого есть отсасывающая аппаратура, но больная находилась дома и все приходилось делать вручную.

"Бабушка бредила, ночью не спала, в сознание не приходила, улучшения не было, но внучка верила в бабушку и не сдавалась. Прошло несколько недель, пока появились первые результаты тяжелейшего самоотверженного труда", - говорится в заметке.

Внучка Евгении Авраменко надеется, что Горсовет не забудет поздравить залуженного фронтовика с праздником 9 мая и обеспечит возможность реабилитации после тяжелого лечения коронавируса, а может и компенсирует затраты на лечение инвалида ВОВ 1 группы, как это положено по закону Украины "Про статус ветеранов войны и гарантии их социальной защиты".

Как сообщалось, в конце марта этого года в Черновцах выздоровела от Covid-19, а также сопутствовавшей ему пневмонии, и выписалась из больницы 100-летняя жительница города Мария Тихоновна.