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Очередь за ковидом: как святили паски в разных регионах Украины в 2021 году (фото и видео)
12:16 Сегодня Телеграф Фото: youtube

В сети показали, как святили паски в разных городах Украины.

О том, как праздновали Пасху в Харькове сообщили в Телеграм-канале "Харьков Life".

Там также поделились фото празднований:

В Одессе люди забыли о рекомендациях Минздрава, не целовать иконы.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Х**вая Одесса".

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Благодатный огонь привезли в Харьков – на церемонии нарушили карантинные правила

В сети также поделились видео как святили паски:

Во Львове и области:

В Днепре:

На передовой в Торецке:

УПЦ МП привезла Благодатный огонь в Украину – видео встречи

Напомним, что 2 мая, христиане восточного обряда отмечают праздник Пасхи или Воскресение Христово. С самого утра украинские политики публикуют свои поздравления с этим праздником.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Пасха, Covid-19.
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