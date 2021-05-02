Очередь за ковидом: как святили паски в разных регионах Украины в 2021 году (фото и видео)

В сети показали, как святили паски в разных городах Украины.
О том, как праздновали Пасху в Харькове сообщили в Телеграм-канале "Харьков Life".
Там также поделились фото празднований:
В Одессе люди забыли о рекомендациях Минздрава, не целовать иконы.
Об этом сообщили в Телеграм-канале "Х**вая Одесса".
В сети также поделились видео как святили паски:
Во Львове и области:
В Днепре:
На передовой в Торецке:
Напомним, что 2 мая, христиане восточного обряда отмечают праздник Пасхи или Воскресение Христово. С самого утра украинские политики публикуют свои поздравления с этим праздником.