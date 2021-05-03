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Понедельник, 03.05.2021
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В Харькове после тяжелой болезни умерла журналистка: у нее были все симптомы COVID и негативные тесты

В Харькове после тяжелой болезни умерла журналистка: у нее были все симптомы COVID и негативные тесты
Обновлено 18:32 Сегодня Телеграф фото: Facebook

Журналист и блогер Маруся Васильева, которая перенесла операцию, заболела пневмонией и умерла в больнице в воскресенье, 2 мая. До своего дня рождения, она не дожила две недели. Женщине должно было исполнится 48 лет.

Об этом сообщает "Суспільне".

Друзья женщины уверены, что ее можно было спасти – тем более, что тесты на коронавирус у нее были отрицательными.

Знакомые блогера рассказали, Васильевой стало плохо в конце апреля. 24 апреля Маруся сообщила, что ее прооперировали после аппендицита, который имел осложнения на печень, а также обнаружили сахарный диабет.

Вскоре лечение обострилось возникшей пневмонией. Марусю перевели из одного отделения медучреждения в другое со швом и температурой 39, которая держалась почти неделю.

"Маруся считала, что все нормально, ну очень холодно в палате, что ж ... закутаться в два одеяла", - рассказала подруга блогера  Леонора Григорян-Гохлернер.

По информации Леоноры, тест на коронавирус в Маруси был отрицательный, одновременно дежурный врач говорил о симптоматике COVID-19. Сатурация падала до крайне низкого показателя - 30.

В ночь перед смертью, 2 мая, Маруся писала харьковчанину Александру Костенко, что ей может понадобиться кислород, но удалила сообщение.

Как сообщал "Телеграф", ранее на египетском курорте Шарм-эль-Шейх в госпитале 19 марта скончался известный украинский волонтер Юрий Юрасюк.

Также в Черноморске Одесской области, где после прививки от коронавируса скончалась 40-летняя военная, от последствий COVID-19 умерла 11-летняя девочка.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 402

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Журналисты, Харьков, Блогеры, Смерти, Коронавирус, Маруся Васильева.
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