Когда враг злоупотребляет терпением: в сети показали видео мощного удара по боевикам на Донбассе

Украинские военные показали, что делают в том случае, когда боевики «злоупотребляют терпением» на Донбассе.

Видео мощного удара по позициям боевиков опубликовал в Facebook волонтер Юрий Москаленко.

"На одном из участков фронта, где бойцы отвечают, а не рассказывают о запретах... Чтобы мамы дождались сыновей живыми с войны... Работаем..." – подписал кадры он.

На ролике видно, как позиция боевиков пылает после удара украинских военных по ней. Попадание, судя по кадрам, оказалось предельно точным. Когда и в районе какого населенного пункта на Донбассе ВСУ нанесли удар – не указывается.

Как сообщал "Телеграф", 22 мая российские боевики на Донбассе совершили артиллерийский обстрел поселка Пески на окраине оккупированного Донецка, в результате чего дом минимум одного местного жителя получил сильные повреждения.