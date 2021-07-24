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"Шо ты портишь аппетит, долб**б?!" Турист устроил скандал в популярном заведении Одессы (видео)

"Шо ты портишь аппетит, долб**б?!" Турист устроил скандал в популярном заведении Одессы (видео)
Обновлено 10:00 Сегодня Телеграф Реберня

В популярном ресторане "Реберня" в Одессе посетитель устроил скандал из-за просьбы официанта оплатить чек. 

Видео появилось в региональном Телеграм-канале Одесский Маяк.

Причиной конфликта стало то, что заведение работает до 23:00. Посетителей предупредили заранее, но когда официант подошел за расчетом у мужчины возникли претензии. 

Турист предлагал официанту самому достать деньги из его кармана, а от предложения вымыть руки и расплатиться отказался в агрессивной форме. 

В комментариях к видео посетители отметили, что в ресторане последние заказы принимают за пол часа до закрытия кассы. 

время работы

Мужчину за агрессивную реакцию осудили, отметив, что официант просто выполняет свою работу. 

клиент не прав

кто прав

Ранее "Телеграф" сообщал, что продолжается транспортный коллапс из-за проливного дождя, обрушившегося на город. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 537

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Одесса, Скандал, Новости Одессы, Реберня.
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