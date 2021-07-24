"Шо ты портишь аппетит, долб**б?!" Турист устроил скандал в популярном заведении Одессы (видео)

В популярном ресторане "Реберня" в Одессе посетитель устроил скандал из-за просьбы официанта оплатить чек.

Видео появилось в региональном Телеграм-канале Одесский Маяк.

Причиной конфликта стало то, что заведение работает до 23:00. Посетителей предупредили заранее, но когда официант подошел за расчетом у мужчины возникли претензии.

Турист предлагал официанту самому достать деньги из его кармана, а от предложения вымыть руки и расплатиться отказался в агрессивной форме.

В комментариях к видео посетители отметили, что в ресторане последние заказы принимают за пол часа до закрытия кассы.

Мужчину за агрессивную реакцию осудили, отметив, что официант просто выполняет свою работу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что продолжается транспортный коллапс из-за проливного дождя, обрушившегося на город.