В пруду на Луганщине массово гибнет рыба: в дело вмешалась полиция (фото)

В пруду села Рогово Луганской области 23 июля зафиксировали массовый мор рыбы - возле берега можно увидеть огромное количество мертвых обитателей водоема.
Об этом 24 июля сообщает пресс-служба Национальной полиции Луганской области.
Голова Нопсковского поселкового совета обратился к правоохранителям с заявлением о гибели рыбы.
Полицейские совместно с рыбоохранным патрулем и работниками ГСЧС выехали на место происшествия и провели обследование берега водоема. В результате на отдельных участках водного объекта они обнаружили мертвую рыбу (щука, окунь, плотва, карась).
Чтобы установить общее количество погибшей рыбы и причины их смерти, специалисты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также работники Государственной экологической инспекции осуществили забор образцов воды и рыбы из водоема для проведения химико-бактериологического исследования.
К моменту установления всех причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия полицейские призывают воздержаться от вылова рыбы и купания в пруду, сообщает пресс-служба.
Кроме того, полицейские внесли сведения о событии в ЭРДР по признакам ч.1 ст.242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Запорожье от ботулизма умерла женщина, которая купила вяленую рыбу, зараженную бактериями.