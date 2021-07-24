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В пруду на Луганщине массово гибнет рыба: в дело вмешалась полиция (фото)

В пруду на Луганщине массово гибнет рыба: в дело вмешалась полиция (фото)
Обновлено 16:27 Сегодня Телеграф Национальная полиция

В пруду села Рогово Луганской области 23 июля зафиксировали массовый мор рыбы - возле берега можно увидеть огромное количество мертвых обитателей водоема.

Об этом 24 июля сообщает пресс-служба Национальной полиции Луганской области.

Голова Нопсковского поселкового совета обратился к правоохранителям с заявлением о гибели рыбы.

Полицейские совместно с рыбоохранным патрулем и работниками ГСЧС выехали на место происшествия и провели обследование берега водоема. В результате на отдельных участках водного объекта они  обнаружили мертвую рыбу (щука, окунь, плотва, карась).

Чтобы установить общее количество погибшей рыбы и причины их смерти, специалисты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также работники Государственной экологической инспекции осуществили забор образцов воды и рыбы из водоема для проведения химико-бактериологического исследования.

К моменту установления всех причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия полицейские призывают воздержаться от вылова рыбы и купания в пруду, сообщает пресс-служба.

Кроме того, полицейские внесли сведения о событии в ЭРДР по признакам ч.1 ст.242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Запорожье от ботулизма умерла женщина, которая купила вяленую рыбу, зараженную бактериями.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Рыба, Пруд, Луганская обалсть, Нацполиция, Ставок.
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