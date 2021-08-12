В Винницкой области коронавирус штамма "Дельта" убил трех пожилых людей

В Винницкой области от мутировавшего "Дельта" - штамма коронавируса умерли трое пациентов. Все они были преклонного возраста.

Об этом в четверг, 12 августа, сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Отмечается, что от коронавируса "Дельта" скончались мужчина и женщина с Гайсинского района - обоим было по 83 года. Также мутировавший штамм унес жизнь 73-летнего мужчины с Винницкого района.

Борзов сообщил, что "Дельта" - штаммом коронавируса заболел 13-летний юноша, однако опроверг информацию о его смерти, которую накануне распространял ряд СМИ.

По словам председателя Винницкой ОГА, из 150 официально зафиксированных случаев коронавируса штамма "Дельта" - 25 обнаружили в Винницкой областя. Он не исключает, что "Дельту" сюда мог завести госпитализированный три недели назад мужчина, приехавший из России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что штамм "Дельта" унес жизнь женщины в Житомирской области.