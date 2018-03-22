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"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на Пасху

Поезд
16:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: "Укрзализныця" на пасхальные праздники дополнительно назначила 4 поезда, которые будут курсировать на популярных направлениях.

На Пасху "Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных поезда, передает пресс-служба компании.

"Для удобных путешествий пассажиров во время пасхальных праздников „Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных поезда. Они будут курсировать на популярных направлениях Харьков — Ужгород, Черкассы — Львов, Днепр — Одесса и Константиновка — Одесса. Всего на начало апреля уже назначено 8 дополнительных поездов", — говорится в сообщении "Укрзализныци".

Поезд № 235 Ужгород — Харьков будет курсировать 4 апреля.

Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля.

Поезд № 243/244 Киев — Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля.

Поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля.

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Также назначены поезда на дополнительные рейсы:

Поезд № 63 Днепр — Одесса осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 7 и 9 апреля.

Поезд № 92 Константиновка — Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля.

Поезд № 95 Черкассы — Львов осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля.

Поезд № 787/788 Харьков — Константиновка 9 апреля отправится из Харькова, в обратном направлении — 10 апреля.

Напомним, столичному аэропорту "Киев" (Жуляны), который является коммунальным предприятием, присвоено имя Игоря Сикорского.

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Новости Украины, Дополнительные поезда, Пасха, Пасхальные праздники, Укрзализныця.
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