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Полторак с канадским советником обсудил реформирование Минобороны
20:20 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Украины: Министр обороны Украины и стратегический советник Канады обсудили реформирование украинского оборонного ведомства.
Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил со стратегическим советником высокого уровня от Канады Джилл Синклер процесс реформирования украинского оборонного ведомства и новые мероприятия на 2018 год.
"Только что завершилась встреча с госпожой Джилл Синклер – советником стратегического уровня от Канады. Мы обсудили последние события, которые происходят в Украине, состояние реформирования оборонного ведомства и запланировали новые мероприятия на текущий год", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.
Министр выразил надежду на дальнейшую поддержку и сотрудничество с канадскими партнерами.
Telegraf.com.ua