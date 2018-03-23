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Полторак с канадским советником обсудил реформирование Минобороны

Минобороны
20:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Министр обороны Украины и стратегический советник Канады обсудили реформирование украинского оборонного ведомства.

Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил со стратегическим советником высокого уровня от Канады Джилл Синклер процесс реформирования украинского оборонного ведомства и новые мероприятия на 2018 год.

"Только что завершилась встреча с госпожой Джилл Синклер – советником стратегического уровня от Канады. Мы обсудили последние события, которые происходят в Украине, состояние реформирования оборонного ведомства и запланировали новые мероприятия на текущий год", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Министр выразил надежду на дальнейшую поддержку и сотрудничество с канадскими партнерами.

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Новости Украины, Канада, Минобороны Украины, Реформирование Минобороны, Степан Полторак, Украина.
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