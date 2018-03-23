Полторак с канадским советником обсудил реформирование Минобороны

Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил со стратегическим советником высокого уровня от Канады Джилл Синклер процесс реформирования украинского оборонного ведомства и новые мероприятия на 2018 год.

"Только что завершилась встреча с госпожой Джилл Синклер – советником стратегического уровня от Канады. Мы обсудили последние события, которые происходят в Украине, состояние реформирования оборонного ведомства и запланировали новые мероприятия на текущий год", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Министр выразил надежду на дальнейшую поддержку и сотрудничество с канадскими партнерами.