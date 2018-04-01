На территории бывшего СССР можно обнаружить большое количество заброшенных объектов, напоминающих нам о величии Советского Союза.

На территории бывшего СССР можно обнаружить большое количество заброшенных объектов, напоминающих нам о величии Советского Союза. Военные объекты, техника, заводы, подводные лодки и космические корабли оказались никому ненужными, а потому судьба их сложилась не лучшим образом. Давайте взглянем на наследие СССР времен холодной войны, которое встречается в России и странах ближнего зарубежья.