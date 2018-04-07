Благодатный Огонь прибыл в Киев

В столичном аэропорту Борисполь приземлился самолет, на котором представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) привезли Благодатный огонь из Иерусалима. После приземления делегация Киевского Патриархата передаст Благодатный огонь общинам из разных уголков Украины.