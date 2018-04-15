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Асад попал в базу "Миротворца"

Башар Асад
18:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент Сирии Башар Асад внесен в базу Центра "Миротворец" из-за посещения его детьми аннексированного Крыма в 2017 году.

В качестве обоснования внесения в базу главы Сирийского государства на интернет-ресурсе указано: "Сознательная организация нарушения Государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым (ст.331, 331-1 УК Украины)". 

Кроме того, среди обоснований указано "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)" и "участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

 Запись в базе появилась в воскресенье, 15 апреля, в 13:42 по киевскому времени.

 Б.Асад, 1965 г.р., является действующим президентом Сирии с 2000 года, верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Сирии.

 Ранее в воскресенье координатор группы по связям Государственной Думы РФ с парламентом Сирии Дмитрий Саблин заявил, что Б.Асад на встрече с российской делегацией сообщил, что его дети в 2017 году отдыхали в лагере "Артек" в аннексированном РФ Крыму. "В ходе нашего общения президент Асад сказал, что его дети в прошлом году посетили "Артек", - сказал он.

 Кроме того, по словам российского парламентария, Б.Асад рассказал, что его дети интересуются возведением Крымского моста и стали интересоваться политикой.

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Новости Украины, Башар Асад, Крым, Миротворец, РФ.
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