Асад попал в базу "Миротворца"

В качестве обоснования внесения в базу главы Сирийского государства на интернет-ресурсе указано: "Сознательная организация нарушения Государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым (ст.331, 331-1 УК Украины)".

Кроме того, среди обоснований указано "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)" и "участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

Запись в базе появилась в воскресенье, 15 апреля, в 13:42 по киевскому времени.

Б.Асад, 1965 г.р., является действующим президентом Сирии с 2000 года, верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Сирии.

Ранее в воскресенье координатор группы по связям Государственной Думы РФ с парламентом Сирии Дмитрий Саблин заявил, что Б.Асад на встрече с российской делегацией сообщил, что его дети в 2017 году отдыхали в лагере "Артек" в аннексированном РФ Крыму. "В ходе нашего общения президент Асад сказал, что его дети в прошлом году посетили "Артек", - сказал он.

Кроме того, по словам российского парламентария, Б.Асад рассказал, что его дети интересуются возведением Крымского моста и стали интересоваться политикой.