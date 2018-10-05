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Кабмин снял ограничения на показ в кинотеатрах фильмов "18+"

Поп-корн
05:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: pixabay

Новости Украины: Кабмин разрешил круглосуточный показ в кинотеатрах фильмов с индексом "18+".

Правительство отменило временные ограничения относительно показа фильмов с индексом "18+" в кинотеатрах, разрешена круглосуточная трансляция, сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины.

"3 октября Кабинет Министров Украины принял решение об отмене временных ограничений демонстрации фильмов с индексом "18+", что в свою очередь, будет способствовать разнообразию вечерних сеансов в кинотеатрах и внедрению прогрессивного зарубежного кинодемонстрационного опыта в Украине. Это решение Правительства разработанное Министерством культуры Украины, Государственным агентством Украины по вопросам кино в соответствии с предложением общественного союза "Союз кинотеатров Украины" относительно усовершенствования законодательства в области кинопроката Украины", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг.

Отмечено, что до принятия соответствующего решения фильмы "18+" в украинских кинотеатрах можно было посмотреть только с 18:00 до 6:00, что приводило к чрезмерному ограничению доступа зрителя к кинолентам с указанным возрастным ограничением.

В Минкульте также подчеркнули, что "недопущение лиц в возрасте до 18 лет на просмотр фильмов с индексом "18+" должно контролироваться субъектами предпринимательской деятельности - кинодемонстратора, а не ограничением времени показа фильмов".

Ожидается, что принятое Кабмином решение положительно повлияет на рыночную среду и приведет к формированию устойчивой тенденции разнообразия досуга любителей национального и иностранного кинопродукта.

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Новости Украины, Кабмин, Кинотеатры, Круглосуточная трансляция, Минкульт.
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