Итоги 3 января: кандидаты в президенты, убийство в Киеве, Украину заснежило

Новости Украины: В ЦИК продолжается регистрация кандидатов на президентские выборы. В центре Киева произошло жестокое убийство. В Украину пришла непогода со снегопадами. В Магнитогорске российские спасатели завершили поисковую операцию. Китай первый в истории посадил аппарат на обратной стороне Луны. Такими были главные новости 3 января в Украине и мире.

Уже шесть кандидатов подали документы в ЦИК

По состоянию на вечер 3 января шесть человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

В первый день предвыборной компании, 31 декабря, документы в ЦИК принес бывший министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко. В этот же день документы в ЦИК подал правозащитник и экономист из Броваров Владимир Ратуш. Утром 3 января документы в ЦИК принес лидер Социал-демократической партии, народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко Сергей Каплин.

Следом за ним это сделал экс-глава Службы безопасности Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко. Глава Аграрной партии Виталий Скоцик сообщил в Facebook, что также подал документы в ЦИК. Вечером рассказали в ЦИК, что документы принес также мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый.

Убийство в центре Киева

2 января в центре Киева неизвестный мужчина ударом в голову убил 26-летнего местного жителя. Свидетели рассказали правоохранителям, что трагедия началась с дорожного конфликта. Мужчины начали на повышенных тонах выяснять отношения, потом один из них ударил оппонента рукой в голову, от чего он умер.

По предварительной информации, погибший 26-летний мужчина был работником Управления государственной охраны. По неподтвержденной информации, у него осталась жена и маленький ребенок.

Злоумышленник скрылся с места событий сразу после того, как ударил своего оппонента.

Убийцей оказался популярный боксер Петр Очеретяный, которого сразу начали подозревать в преступлении. Через некоторое время он пришел вместе с адвокатом в полицию Киева и сдался.

"Мужчина, которого обоснованно подозревают в совершении правонарушения, вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. С ним проводят первоочередные следственные действия",– говорится на сайте полиции.

Следователи начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

В Магнитогорске из-под завалов извлекли всех жертв

Российские спасатели извлекли из-под завалов дома в российском Магнитогорске 39 тел. После этого поисково-спасательная операция на месте взрыва завершилась.

"Мы вытащили сегодня (3 января) последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС заканчивает спасательную операцию",– сказал первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Кроме того, городские власти Магнитогорска планирует разделить дом, в котором произошел взрыв, на два отдельных дома. По словам местных чиновников, это решение было принято на основании предварительных выводов экспертов.

Спасатели в ближайшее время продолжат искать под завалами домашних животных. Ранее им удалось извлечь живую кошку.

Отметим, в российском Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. Всего в десятиэтажном подъезде были повреждены 48 квартир, в которых жили 110 человек.

Историческое событие на Луне

Впервые в истории человечеству удалось посадить космический аппарат на обратной стороне Луны. Китайский аппарат для исследования Луны Chang'e 4 успешно совершил посадку на обратной стороне естественного спутника Земли, которая до сих пор была недоступна для наблюдений.

"With the Chang'e-4 probe, we can detect information hidden deeply inside the moon. I believe there will be surprising scientific findings," says Zou Yongliao, director of the lunar and deep space exploration division of the Chinese Academy of Sciences https://t.co/yCLeOjkA39 pic.twitter.com/vO0CblDVZm — XHscitech (@XHscitech) 4 января 2019 г.

Период обращения Луны вокруг собственной оси совпадает с периодом обращения вокруг Земли, Луна постоянно обращена к нашей планете одной и той же стороной, одновременно другая его сторона, "обратная", оказывается недоступной для наблюдений с Земли.

Глава NASA поздравил достижения коллег из Китая, отметив важность и историчность момента.

Украину заснежило

Западные регионы Украины засыпало снегом. Наиболее заснеженными остаются дороги на горных перевалах в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях, где выпало до полуметра снега.

Работы по расчистке проезжей части дорог от снега, а также обработку дорог противогололедными материалами выполняли почти 2 тысячи рабочих и 1270 единиц техники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #драгобрат Публикация от Yuriy (@velo_stranacom) 3 Янв 2019 в 2:24 PST

В то же время, в высокогорье Карпат высота снежного покрова местами достигала 1,5 метра. Кое-где в горах снег нестабилен, поэтому есть угроза схода лавин.

Больше всего засыпало Драгобрат. Там сугробы достигают более 1 метра высоты, а температура воздуха опустилась до -11,6 градусов мороза.

США начали выводить войска из Сирии

Американские военнослужащие начали процесс выхода из Сирии. "Наши войска выходят", – сказал госсекретарь США Майкл Помпео, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп "не ведет себя двусмысленно". Процесс вывода американского воинского контингента из Сирии идёт, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент все ясно изложил в том, что касается Сирии. Наши войска уходят оттуда. Также президент ясно сказал, что нам нужно продолжать кампанию по борьбе против ИГ", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax.