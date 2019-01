Итоги 3 января: кандидаты в президенты, убийство в Киеве, Украину заснежило

Уже шесть кандидатов подали документы в ЦИК

По состоянию на вечер 3 января шесть человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

В первый день предвыборной компании, 31 декабря, документы в ЦИК принес бывший министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко. В этот же день документы в ЦИК подал правозащитник и экономист из Броваров Владимир Ратуш. Утром 3 января документы в ЦИК принес лидер Социал-демократической партии, народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко Сергей Каплин.

Следом за ним это сделал экс-глава Службы безопасности Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко. Глава Аграрной партии Виталий Скоцик сообщил в Facebook, что также подал документы в ЦИК. Вечером рассказали в ЦИК, что документы принес также мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый.

Убийство в центре Киева

2 января в центре Киева неизвестный мужчина ударом в голову убил 26-летнего местного жителя. Свидетели рассказали правоохранителям, что трагедия началась с дорожного конфликта. Мужчины начали на повышенных тонах выяснять отношения, потом один из них ударил оппонента рукой в голову, от чего он умер.

По предварительной информации, погибший 26-летний мужчина был работником Управления государственной охраны. По неподтвержденной информации, у него осталась жена и маленький ребенок.

Злоумышленник скрылся с места событий сразу после того, как ударил своего оппонента.

Убийцей оказался популярный боксер Петр Очеретяный, которого сразу начали подозревать в преступлении. Через некоторое время он пришел вместе с адвокатом в полицию Киева и сдался.

"Мужчина, которого обоснованно подозревают в совершении правонарушения, вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. С ним проводят первоочередные следственные действия",– говорится на сайте полиции.

Следователи начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

В Магнитогорске из-под завалов извлекли всех жертв

Российские спасатели извлекли из-под завалов дома в российском Магнитогорске 39 тел. После этого поисково-спасательная операция на месте взрыва завершилась.

"Мы вытащили сегодня (3 января) последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС заканчивает спасательную операцию",– сказал первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Кроме того, городские власти Магнитогорска планирует разделить дом, в котором произошел взрыв, на два отдельных дома. По словам местных чиновников, это решение было принято на основании предварительных выводов экспертов.

Спасатели в ближайшее время продолжат искать под завалами домашних животных. Ранее им удалось извлечь живую кошку.

Отметим, в российском Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. Всего в десятиэтажном подъезде были повреждены 48 квартир, в которых жили 110 человек.

Историческое событие на Луне

Впервые в истории человечеству удалось посадить космический аппарат на обратной стороне Луны. Китайский аппарат для исследования Луны Chang'e 4 успешно совершил посадку на обратной стороне естественного спутника Земли, которая до сих пор была недоступна для наблюдений.

"With the Chang'e-4 probe, we can detect information hidden deeply inside the moon. I believe there will be surprising scientific findings," says Zou Yongliao, director of the lunar and deep space exploration division of the Chinese Academy of Sciences https://t.co/yCLeOjkA39 pic.twitter.com/vO0CblDVZm

— XHscitech (@XHscitech) 4 января 2019 г.